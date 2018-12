Daniela Castro no pudo aguantar las lágrimas en La Divina Comedia y confesó su actual deseo

Daniela Castro se emocionó hasta las lágrimas en “La Divina Comedia” cuando Ennio Carota le regaló una fotos de sus perros.

Ahí la cocinera explicó que tras el quiebre amoroso con Pascual Fernández, él se llevó a dos de sus mascotas, Güero y Trufa, mientras que ella se quedó solo con Chalota. “En verdad son mi vida, porque yo hice una vida con ellos y mi ex pareja”, con la voz entrecortada.

Posteriormente, Castro abordó que el quiebre con Fernández y confesó que quiere madre. “Con mi ex de seis años, nunca quería ser mamá y con mi ex de un año me nacieron las ganas de ser mamá en las condiciones que fuesen”, contó.