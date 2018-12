¿Qué integrante de "Mucho Gusto" se casó este fin de semana?

Este sábado, una de las panelistas del matinal “Mucho Gusto” de Mega se casó, compromiso que ella dio a conocer a través de su cuenta de Instagram.

Se trata de la periodista Francisca Reyes, quien hace un par de semanas, confirmó que contraería matrimonio con su novio, Pablo Ortiz.

En la foto que compatió se le puede ver feliz junto a su flamante esposo, compromiso que se realizó en una íntima ceremonia en la localidad de Pirque.

Su ahora esposo, Pablo Ortiz, también compartió algunas fotografías donde escribió: “Nunca pensé que me casaría, pero aquí estoy. Dando un paso más en mi relación. Con una persona hermosa, que me sorprendió desde el primer día con su buen humor y alegría, me deslumbró con su fortaleza y forma de ver la vida, el como supera y superó las dificultades. Te admiro y me enorgullece que seas mi compañera y testigo de mi vida. Tengo un sentimiento muy puro hacía ti, que hace que te quiera hacer feliz inmensamente. TE AMO mi campeona del mundo”.