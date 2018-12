Coté López sacó extravagante look para celebrar su cumpleaños

View this post on Instagram

Quiero darle las gracias a todos los que me saludaron ayer, a todos los que vinieron y a @burbujaeventos porque los adoro me hacen todo con tanto cariño!! A @nuvoproducciones la mejor pista de baile 😍 @delijazz1 que me hace siempre las tortitas tan lindas 😊y @aurifrutillas por las frutillitas más ricas 🤤…. en fin gracias gracias gracias 😊