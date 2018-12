Jordi Castell contó sus planes... ¡e incluyen anillo!

El fotógrafo Jordi Castell, reconocida figura de la televisión local, ha anunciado sus planes de contraer matrimonio con su pareja.

Castell lleva dos años junto a Juan Pablo, un ingeniero 16 años menor que él, a quien conoció a través de Instagram.

En conversación con el sitio Mujerdínamo.cl, Castell reconoció que “me proyecto con él para adelante y como que me dan ganas de dar el salto”.

Jordi, en un aspecto más introspectivo, asegura que hace un ejercicio diario. “Miro a Juan Pablo y digo ‘no me interesa buscar algo, no me interesa más de lo que ya tengo’, porque tengo un poco lo mejor”, asegurando que, a sus 52 años no le queda mucho tiempo.

Eso sí, el mismo Jordi Castell contó que su pareja aún no sabe que le propondrá matrimonio