Las duras palabras de Paty Maldonado contra la nueva animadora de Viña

Sin pelos en la lengua, para variar, la cantante, rostro de televisión y de Radio Agricultura dio su diagnóstico respecto a quien será la próxima animadora del Festival de Viña del Mar, María Luisa Godoy.

“No es por nada, yo sé que va a causar polémica esto y todo lo demás, pero yo encuentro que la animadora de Viña, la María Luisa Godoy, me cae bien, yo no puedo decir que no, es una chica que conozco yo, pero encuentro que es mucho… encuentro que el Festival de Viña del Mar no es cualquier Festival”, comenzó diciendo la opinóloga en su programa de la radio “Sin Límites”.

Según ella, esta apreciación se debe a que vio el desempeño de María Luisa en La Teletón, lo que no consideró como suficiente.

“Yo la vi ahora para la Teletón, que es una cosa mucho más fácil, mucho más fácil… le falta peso”, indicó.

Aunque de todas maneras, Maldonado admitió que es posible que Godoy la sorprenda, ya que recordó que opinaba lo mismo sobre la periodista Soledad Onetto, quien hizo dupla con Felipe Camiroaga en 2009; pero su desempeño fue tan bueno, que finalmente le ‘tapó la boca’.

“A lo mejor me sorprende, pero tengo derecho a decir que tengo aprehensiones, porque encontré que estuvo medio debilita. A lo mejor va a subir al escenario y lo va a llenar”, finalizó la cantante.