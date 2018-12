Vesta Lugg y el 2018: "Fue el año más difícil de mi vida"

La modelo no lo ha pasado bien.

Queda poco para que termine el 2018, por eso algunos famosos están usando sus redes sociales para hacer sus propios balances.

Vesta Lugg fue una de ellas, quien aseguró que este año fue el más difícil de su vida, pero si está agradecida por algunas cosas buenas.

“A mis 23 años, puedo decir que este ha sido el año más difícil de mi vida. No dejo de estar agradecida de todas las aventuras y oportunidades que se me han presentado. Por la gente que he conocido y de las cuales he aprendido”, manifestó.

Luego agregó que llora por “por amor, por las personas que ya no están en mi camino, por las decepciones y las ilusiones rotas”.