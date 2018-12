La "mala onda" que recibió Amparo Noguera tras ser despedida de TVN

En entrevista con la revista Ya de El Mercurio la actriz Amparo Noguera contó detalles de cuando se le informó que no se le renovaría contrato para el 2019 en la señal estatal y los mensajes de celebración que está recibiendo en su celular personal tras pedir la salida de Patricia Maldonado de la pantalla de Mega.

“Se nos contó que la idea del canal era reducir el área lo más posible. Y que en la medida de que se fueran finiquitando los contratos, si no había un proyecto claro, era difícil renovarlos. Pero que la idea del área era tener un equipo donde eventualmente se pudiera mantener unos seis actores, más actores invitados”, comentó en la revista Ya.

Relatando que a fines de octubre se le invitó a participar de una sitcom para el canal, pero como ya tenía compromisos cinematográficos adquiridos decidió reunirse con los ejecutivos de la señal para abordar el tema y negociar lo que venía.

“Quería que ese fuera mi pie de partida para la renovación con el canal. Quería que se me respetara eso, entonces, adelanté las negociaciones”, explicó.

Pero fue en esa reunión que el gerente de producción, Eduardo Cabezas, le informó que no se le renovaría el contrato.

Describió que su reacción fue pésima: “fui bien pesada, la verdad. No golpeé la mesa ni me puse a llorar. Pero me mandé un par de garabatitos y alguna frase patética, del tipo ¿acaso no sabes que yo puedo dar una entrevista? En el fondo, me enojé. Decía: ‘no te creo, no te creo, no te creo’. Si llevo 24 años en el canal. Es el mínimo escándalo que uno puede hacer cuando a uno le dicen que te vas: ¿Ustedes saben que llevo 24 años y no les importa?”, exclamó.

Su salida se dio pocas semanas después de su polémica participación en un acto del Museo de la Memoria, donde pidió la salida de pantalla de Patricia Maldonado.

Luego que se diera a conocer la noticia de su salida, comenzó a recibir mensajes de celebración que su pareja le prohíbe leer.

“Dice que son cuatro pelotudos, anónimos, que lo repiten y lo repiten. Que les causa alegría mi salida. ‘Mira cómo te llegó de vuelta’, dice. ‘Ahora te toca a ti’(…) ese tipo de cosas”.

“El odio yo creo que es malo venga de donde venga. No importa si yo soy de este bando o del otro. Uno apela siempre al respeto del ser humano. Y como comunicadora, yo lo tengo. Lo tengo enormemente en mi trabajo y en cada opinión que doy”, añadió.

“Entonces, de verdad, no entendí. Jamás me imaginé que iba a causar tanto odio a mi persona y tanta felicidad en los demás que a mí me hayan, comillas, despedido, como pusieron en los titulares”, dijo.