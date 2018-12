Patricia Maldonado se quebró en Mucho Gusto relatando su complicado 2018

Patricia Maldonado reveló lo difícil que ha sido este año para ella, lo que la llevó a emocionarse en el matinal “Mucho Gusto” mientras compartía su experiencia marcada por los problemas de salud de su esposo, Jorge Pino.

“Después de lo que hemos vivido nosotros con la familia este año que ha sido muy complicado en la salud (…) Jorge estuvo tan complicado. Su diagnóstico fue tan fatal. Se me terremotea el piso. No sé cómo manejarlo. Se me escapa de las manos. Yo me asusto mucho cuando yo no puedo manejar las situaciones”, relató la panelista.

“Yo le tengo mucho miedo a que la gente en general diga ‘Qué gallina’, ‘Qué débil”. Yo no soy débil, soy bien fuerte, pero hay cosas que me hieren, que me duelen el alma”, confesó según consignó Mega.