¿Por qué Sandra O´Ryan no prefiere los “touch and go”?

“He sido una fresca me he dedicado sólo a disfrutar” dice la actriz de Pacto de Sangre, Sandra O´Ryan (55) sobre lo que ha hecho en estos últimos cuatro años fuera de pantalla.

“Todos los días veo a mis dos nietas y la pasamos chancho” (…) Por primera vez estoy haciendo lo que quiero hacer. Si no es ahora, ¿Cuándo? Estoy permitiéndome vivir el momento.

Dice que se está permitiendo vivir y que antes no podía porque no se lo permitía “por el hecho de trabajar siempre”.

Asegura que está feliz y soltera hace “6 años y medio, pero no necesito pareja, ya tengo mi cuento súper armado. Mis amigos siempre están ahí, aunque no los vea nunca. Son amigos sin ventaja, esa cuestión nunca me ha gustado. Soy media anticuada yo. O es pareja u otra cosa. Esa cosa del touch and go no la he practicado nunca. Pero lejos ha sido la mejor etapa de mi vida”, afirma en entrevista con Las últimas Noticias.

Asegura que está en un momento en el que “no tengo que demostrarle nada a nadie. Nadie tiene expectativas sobre mi. Nadie. Si a alguien no le gusta lo que hago, bien. Si no, bien también”, finaliza.