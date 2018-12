Lisandra Silva revela que sufrió fuerte depresión al terminar con Penna y que ahora se casaría

La modelo Lisandra Silva fue popularmente conocida, luego de participar en el reality Doble Tentación, donde conoció a Leandro Penna con quien fue pareja, pero cuya relación finalmente no prosperó.

Es sobre esto que habló en TVN.cl donde también se refirió a su trabajo junto a los Power Peralta.

“Muchas veces el baile me ha salvado, siento que he mejorado muchísimo en la academia de los Power Peralta Studio. Al inicio busqué algo que me hiciera sentir feliz, que me sacara de la rutina y de una depresión en que estaba en ese momento”, reveló.

En la entrevista, reveló además, que luego de terminar con Penna enfrentó una fuerte depresión que la hizo querer alejarse de Chile, y que lo que la hizo regresar fue Raúl Peralta, con quien actualmente tiene una relación.

“Yo no quería regresar, yo sentí que había terminado un ciclo en Chile, que no me quedaba nada más. Nos acercamos más con Raúl, se ganó mi cariño, mi amor y mi confianza, todo de mí” comentó al citado medio.

Sin embargo, una de las confesiones que más sorprendió fue cuando una espectadora de la transmisión en vivo le preguntó si le gustaría contraer matrimonio con el bailarín.

“Sí, me casaría. En verdad, yo no quiero estar hablando mucho de mi relación porque eso fue algo que hice en el pasado y mira las vueltas que da la vida. Da tanto miedo decir lo que uno siente en el momento, porque en un rato te puedes sentir bien o mal. Pero ahora yo me siento plena, enamorada y feliz”, dijo.