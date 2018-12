Millaray Viera queda llorando al escuchar qué piensa su hija de su trabajo en pantalla

“¿Qué le pedirías a tus padres en esta Navidad?”, fue la interrogante que plantearon a los hijos de los panelistas del matinal Mucho Gusto de Mega durante esta mañana.

Julieta, la hija de Millaray Viera, a través de una carta expresó: “me gustaría que mi mamá pasara más tiempo conmigo, porque está siempre trabajando”.

Y es que su trabajo en el matinal Mucho Gusto está consumiendo el tiempo de Viera.

“Echo de menos a mi mamá, quisiera hacer más cosas con ella. Antes hacíamos origami, salíamos, íbamos al parque y pasábamos el tiempo juntas”, finalizó la niña.

Al escucharla la panelista se vio notablemente afectada “es una mezcolanza de sentimientos (…) Siento mucha culpa, porque nuestra dinámica ha cambiado mucho el último años”, comenzó relatando.

Millaray agregó que el trabajo es para sus dos hijas, pero que está consiente que ha afectado la dinámica familiar.

“Nosotros pasamos de tomar desayuno todos los días juntas, a no poder hacer algo tan simple y tan significativo como eso”, explicando que “hace un par de días explotó todo esto, y la Juli me dijo: ‘Mamá te echo de menos’ y me cagó”, recordó Millaray sin poder contener el llanto.

“(Mi hija) está entrando en la preadolescencia y es una etapa que no es fácil. Ella necesita a su mamá. Yo llego a la casa mucho más temprano que el resto, pero llego muerta (…) Quisiera abrazarla más, no perderme de nada, tener más energía”, finalizó la panelista, prometiendo que el 2019 será una buena instancia para estar más con su hija.