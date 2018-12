El round en Twitter entre José Antonio Kast y Pancho Saavedra

La interpelación al ministro Andrés Chadwick por la diputada Emilia Nuyado sigue haciendo noticia, esta vez en redes sociales.

El excandidato presidencial José Antonio Kast se había referido al uso del mapudungun por parte de la parlamentaria, anunciando que la próxima interpelación que le toque “la voy a hacer en alemán”

A través de Twitter, el conductor de “Lugares que hablan”, Francisco Saavedra, respondió la noticia, y tildó de “imbécil” al exdiputado.

Imbecil — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) 19 de diciembre de 2018

Posteriormente, Saavedra argumentó “No me pidan explicación por responderle así a @joseantoniokast o ustedes creen que no es violento leer a un líder político mofarse y ridiculizar la lengua de nuestros pueblos ancestrales. No me pidan respeto por alguien que no respeta este País y sus orígenes”

No me pidan explicación por responderle así a @joseantoniokast o ustedes creen que no es violento leer a un líder político mofarse y ridiculizar la lengua de nuestros pueblos ancestrales, No me pidan respeto por alguien que no respeta este País y sus origenes — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) 19 de diciembre de 2018

Kast respondió, diciendo que “Yo no me he mofado ni ridiculizado ninguna lengua”, calificando sus insultos como “inaceptables”

Los actores públicos, políticos o faranduleros, tenemos el deber de comportarnos de manera responsables. @PANCHOSAAVEDRA tiene todo el derecho a ser de izquierda, a pensar distinto y criticarme. Pero los insultos son absolutamente inaceptables. — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) 19 de diciembre de 2018

Saavedra cerró el round sin responder al excandidato. “No le voy a dar más espacio a su odio y me reservaré, por esta vez, la respuesta”, concluyó.