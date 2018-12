Leonor Varela a su hijo: “Aún no sé quién soy sin ti”

Ya ha pasado un mes de la muerte del pequeño Matteo, el hijo de Leonor Varela que tras años de lucha contra la leucodistrofia, partió porque ya no puedo seguir luchando contra esta extraña enfermedad degenerativa que no tiene cura.

Por lo mismo, la actriz escribió un sentido mensaje en su Instagram que compartió con sus seguidores:

“Ya ha pasado un mes y dos días. Extraño esos ojitos de caramelo que me hablan con el corazón, tu pelo de seda y tu olor de canela y pera fresca. Aún no se quien soy sin ti. Estoy perdida pero se que me llevas por buen rumbo. Como yo te lleve a ti tu corta vida. Por eso confío que podremos aprender a vivir sin ti aquí. Por siempre juntos Matteo”.

