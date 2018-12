Nacho Gutiérrez comparte "vergonzoso" recuerdo durante el matinal

Los matinales en más de una oportunidad han servido para los panelistas y conductores como un diario de vida o un medio de liberación en donde cuentan algunas de sus intimidades.

Bajo esta premisa, durante la mañana del miércoles Ignacio Gutiérrez robó más de una carcajada a sus compañeros de “Muy Buenos Días” luego de que hablaban sobre si habían ido al trabajo luego de una noche de alcohol y baile.

El animador, sin mucho tapujo reconoció y contó que, mientras trabajaba para el festival de Viña del Mar, llegó al día siguiente al matinal de Chilevisión sin dormir y con bastante “carrete” en el cuerpo.

“A mí me pasó en Viña, que animaba el backstage, y de repente había una parte del jurado, me dijeron ‘¿por qué no nos vamos al bar del hotel? ‘¡vamos!’ y nos agarró, y todos bailando con la Paloma San Basilio y de repente llega una productora y me dice: ‘Nacho vamos al aire’, ‘pero cómo voy a ir al aire si tengo que ir a acostarme, ‘no’, me dice ‘son las 7:30 y vamos al aire a las 8”, contó Nacho, quien agregó que no se encontraba en condiciones de laborar.

Esta anécdota desató las risas de sus colegas en el estudio, y más aún cuando agregó que tras esto se dedicó a tomar té y aguas de hierbas.