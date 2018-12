El difícil momento que vivió Lisandra Silva

Lisandra Silva confesó haber pasado por una depresión que incluso la llevó a evaluar la posibilidad de irse de Chile.

Así lo dio a conocer la modelo, en una entrevista concedida a GlamoramaTV: “Extrañaba a mi familia. Me sentía muy triste y muy sola. Comencé a buscar alternativas, porque soy una persona muy positiva y empiezo a pensar en las cosas que tengo y digo ‘¿por qué tengo que estar depresiva, cuando tengo todas las cosas que tengo?’”, agregó Lisandra.

La situación se habría desencadeno durante el último periodo de su relación con Leandro Penna. Tras esto, la modelo reconoció que fue Raúl Peralta quien logró sacarla de su estado.

En medio de la conversación con Eugenia Lemos, Lisandra comentó: “Tú sabes, somos extranjeras, vivimos en un país donde no tenemos familia, donde tenemos muy pocos amigos. Del trabajo para la casa y de la casa para el trabajo. Y muchas veces tampoco podemos estar saliendo mucho, porque te están siempre pidiendo fotos. No te dejan tener una vida tranquila“, aseguró.

“Yo viajaba, me escapaba y me sentía feliz, pero cuando regresaba a Chile sentía que algo me faltaba (…) Me sentía muy sola y empecé a caer en depresión“, agregó.