"Mucho Gusto": Luis Jara tuvo una emotiva despedida en pantalla

Destacó que tiene que recuperar el tiempo perdido.

Hace algunas semanas atrás Luis Jara había comunicado que se retiraría del “Mucho Gusto” para recuperar el tiempo perdido.

En dicho contexto, el animador del matinal de Mega se despidió ester viernes en pantalla par agradecer todo el cariño que recibió durante los 6 años que trabajó ahí.

“Algunas personas creen que me voy de vacaciones, pero no. Me voy a tomar un espacio importante de mi tiempo, mucho más largo de lo que yo pensé”, sostuvo.

Por último le dedicó unas palabras a su equipo y toda la gente que trabajó con él. “Estoy agradecido de que Mega me permita hacer esta gran pausa, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a ser de mí, seguramente voy a dejar a un Lucho Jara atrás y traer uno nuevo”