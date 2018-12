Tonka Tomicic recuerda humilde Navidad: fue feliz con "juguete falso"

Ya no es ninguna novedad que los matinales de televisión de distintos canales creen una sección en donde los panelistas recuerdan algún episodio que tenga que ver con la festividad próxima: la navidad.

Muchos de los participantes liberado grandes secretos que han terminado en lágrimas y conmoción. Otros, han rememorado situaciones gracias, como le ocurrió a Tonka Tomicic.

Tonka contó parte de sus sencillas navidades mientras en las imágenes enseñaban fotografías de los 90’s donde se podía ver a la joven animadora junto a una prima y tu abuela.

Fue entonces cuando recordó un especial regalo que recibió esa navidad que, aunque no era lo que esperaba, la hizo feliz.

“Siempre la cuento. Yo quería una Barbie y mi mamá no podía comprarme una, era muy cara. Entonces, me compró una Barbie cabezona, porque todas mis compañeras de colegio tenían Barbie. Yo no tenía Barbie, quería una Barbie. Y el pelo de la Barbie real es sedoso, y doblaba las piernas y tenía linda ropa. Me compró una Barbie cabezona. Era rubia sí, pero con el pelo ¡tieso, tieso! Y la pierna no se doblaba completa, pero yo fui feliz con mi Barbie cabezona”, recordó Tomicic.

Luego, se refirió a la fotografía que se mostraba en pantalla en donde agregó: “Debo haber tenido 18. Y teníamos un arbolito chiquitito, toda la vida el mismo arbolito”.