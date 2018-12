Chabe y su presente fuera de Mekano: entrega su tiempo a noble causa

El programa “Mekano” que nos acompañó por tantos años dejó en el recuerdo a muchos de sus integrantes quienes lograron conquistar con su simpatía y personalidad.

Una de ellas es María Isabel Indo, mejor conocida como “Chabe”, quien era una bailarina del popular programa juvenil y actualmente se encontraría alejada de la televisión pues su vida habría dado un gran vuelco.

Este viernes volvió a aparecer en pantalla en una escueta entrevista con el programa “Intrusos” de La Red, luego de que la descubrieran trabajando en las calles de Santiago para las Aldeas SOS, pues su nuevo trabajo consistiría en captar socios.

En la entrevista la exbailaria contó en qué está en este momento y también se refirió a la “Gira Mekano”, a la cual no fue invitada.

“Yo capto socios que se quieran comprometer con esta labor, con esto lindo para que siga existiendo”, comentó asegurando que lo hace desde varios años.

En cuanto a la Gira Mekano, comentó que nunca la llamaron para formar parte del team, pero que ella llamó para ofrecerse. Sin embargo, el mánager la dejó plantada el día que se iban a reunir.

“No es una mala onda, como que estuvieron más por pitutos, yo nunca me he movido por pitutos, no estoy en contra de los que lo hacen”, comentó

“El mánager me dejó plantada en una reunión y todos sabían que yo me iba a Buenos Aires al día siguiente, por lo tanto no se dio, pero no estoy enojada, para nada”. concluyó.