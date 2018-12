Un dolido Toarii Valantin respondió a Daniela Castillo: la cantante dijo "que prefiere estar sola que mal acompañada"

Toarii Valantin respondió a Daniela Castillo, quien en conversación con el webshow en Youtube Divina noche, aseguró que “hoy estoy sola pero estoy bien. No estoy triste, estoy tranquila. Necesito pasar por un proceso de introspección”.

La cantante agregó que “siempre he estado acompañada, con pareja. Tengo que pasar momentos sola. Prefiero estar sola que mal acompañada”. Declaraciones que provocaron una inmediata reacción de Toarii.

En conversación con Las Últimas Noticias, Valantin aseguro que “de ninguna manera quiero rebajar la relación y decir que no fue importante para mí, todo lo contrario. Yo no diría eso. Si ella está enojada, es su problema. La respeto, y respeto lo que vivimos. No entiendo mucho por qué habrá dicho eso. Qué pena que denigre lo que pasamos“.

Según dijo, “hasta hace un tiempo todavía nos juntábamos con otros amigos. Simplemente ella se alejó de mí, ya no hablo con ella. La otra vez me preguntó algo y fue una conversación correcta, educada. Lo que sí te puedo asegurar es que estamos muy distanciados. No sé si hay mala onda de su parte. Si dice eso es decisión suya”.

El cantante aseguró que le duele que ella diga que fue mal acompañante. “Si ella lo ve así la respeto. Yo puedo decir que lo pasé bien. La pasamos bien. Estoy tranquilo, esto no me mueve el piso. No me voy a deprimir para nada. Le tengo cariño y respeto a la relación”, agregó.

Castillo reconoció que tuvo una relación con el ahora integrante del Clan Rojo, pero aseguró que “estuvimos poco. Es chico, está pasando por otra etapa. Yo estoy en otra. Yo tengo una separación, vengo de otras ligas, de cosas más serias“.