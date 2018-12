Madonna sorprende publicar fotografía desnuda en Instagram: sólo tenía 19 años

La reina del pop es una activa usuaria de las redes sociales en donde no solo comparte su trabajo sobre el escenario, sino que también publica íntimos registros.

Pero una de sus últimas publicaciones sorprendió a todos sus seguidores pues no esperaban ver una imagen de la cantante desnuda.

El registro pertenecería a su juventud, cuando la artista sólo tenía 19 años y aún no era famosa.

La compositora ingeniosamente burló la censura de Instagram y recordó a su antigua yo de casi 40 años atrás.

“Tengo 19 años. Estudiante en la Escuela de Danza Martha Graham. Modelé para escuelas de arte por toda la ciudad para pagar la renta. Clases de pintura, dibujo y fotografía”, escribió en el pie de foto.

“Muchas de estas fotos fueron vendidas a Playboy y Penthouse cuando me volví famosa. Los fotógrafos me explotaron y entonces el Patriarcado trató de avergonzarme por estar desnuda. Le dije a la prensa ‘No, no estoy avergonzada’ y esto se convirtió en noticia de primera plana”, agregó.

“Esto se convirtió en una colaboración entre Warhol y Haring. Soy la orgullosa propietaria de 4 de estas pinturas. Me las dieron después como regalo de bodas. No pueden detener al arte tratando de avergonzarlo. La creación siempre gana“, finalizó.