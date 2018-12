"Pensé que era "Luli": Las duras críticas que recibió Vesta Lugg por supuesto uso de Photoshop

La cantante e influencer radicada en Estados Unidos recibió duras críticas en una de sus últimas publicaciones en Instagram, en donde los usuarios aseguran que abusó de Photoshop, distorsionando su imagen.

Vesta Lugg de seguro está acostumbrada a recibir halagos en sus redes sociales, pero su fotografía en la piscina no fue para nada un éxito.

Según sus seguidores, “se le pasó la mano” con la popular aplicación de retoque fotográfico, Photoshop.

“Rubia aventurera, pelo mojado y cuidado a la vez. Because we can do it all”, escribió en el pie de foto en donde aparece al borde del agua. Y si bien la joven posa delante de la cámara, la distorsión del agua alrededor de ella está muy distorsionada.

“Es mucho photoshop, no se parece a ella”, “no necesita tanto retoque” y “pensé que era luli antes de operarse”, fueron solo algunos de los críticos comentarios que recibió en su cuenta.

Aquí puedes ver la imagen y sacar tus propias conclusiones: