Corista de Luis Miguel renunció y explicó por qué se sentía tan incómoda

Uno de los últimos conciertos de Luis Miguel no gozó de buenas críticas. Los asistentes lo acusaron de salir a cantar ebrio y hasta exigieron la devolución de las entradas.

A esa polémica, se le suma un nuevo problema, Su corista Anna Berenyi renunció al Tour México por Siempre y dio sus explicaciones a través de las redes sociales.

“Hola a todos. Sí, yo renuncié al tour de Luis Miguel. Yo sé lo que ustedes están pensando, que soy muy afortunada en tener este trabajo y mucha gente haría lo que fuera para obtenerlo. Pero tuve que tomar esta decisión por mí”.

Agregó que ha conocido “un par de personas con las que no me llevo bien. No estoy segura porque puede ser, quizás porque tenemos diferentes personalidades. No creo que ellos significaran nada malo, pero los sentimientos que obtuve de esa gente en específico no me hicieron sentir muy cómoda. Siempre tenía que mirar, qué hacía, qué decía y a quién se lo decía”.