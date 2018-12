Sin personajes ni sketch: La arriesgada propuesta de comediante de "El Muro" en el Festival de Olmué

El año ya se ha ido y la temporada de Festivales de verano está próxima. Entre el 17 y 20 de enero se llevará a cabo el Festival del Huaso de Olmué, el cual estará animado por Karen Doggenweiler y Cristián Sánchez.

Y como en cada Festival, uno de los espacios más esperados es el del humor, para el cual la chica de “Morandé con Compañía”, Belén Mora, se encargará de animar con una propuesta distinta: sin personajes ni sketch.

Su participación se trataría de su debut en los festivales televisados, entregando así un show distinto a lo que los espectadores del programa de Mega están acostumbrados.

“Creo que la mayoría de la gente no sabe que yo hago stand up y me relaciona con mi trabajo (en MCC). Yo partí haciendo stand up, partí en Coliseo Romano, que fue el trabajo anterior en el que estuve”, comentó para una entrevista al diario Hoy X Hoy.

La comediante además aseguró que quienes la vean en el festival televisivo “Van a conocer un lado que no conocen de mí”, aseguró.