¡Dos más! Panelistas de "La Mañana" dejarían el matinal

No renovó su contrato con el programa.

El 2018 no fue un buen año para “La Mañana de Chilevisión” debido a que sus animadores Rafael Araneda y Carolina de Moras se fueron del matinal, a eso se le suman las bajas de Pamela Díaz y Andrés Caniulef.

Pero eso no sería todo, ya que uno de los rostros que se integró recientemente no seguiría en el programa debido a que no llegó a un acuerdo con CHV.

Se trata de Cristían Pérez, quien se integró hace algunos meses atrás para reemplazar a Caniulef y no estará más a partir del 2019.

Otra de las panelistas que dejaría el espacio sería Scarleth Cárdenas, por lo que estaría viviendo sus últimos días en el matinal.