Cantante Paloma Mami explicó las verdaderas razones de su salida de "Rojo"

La autora del último hit “No te enamores de mí” que ha conquistado las redes realizó una transmisión en vivo para responder todas las preguntas de sus fanáticos.

Su seguidores, ante ver esa oportunidad, no dudaron en consultar sobre su salida de Rojo, el programa busca talentos de TVN, a lo que la joven finalmente dio una respuesta sobre su salida del espacio.

“Salí porque no me gustaba el contrato y no podía estar en el programa si no lo firmaba. Ese contrato me restringía a no poder hacer mi propia música, que yo quería”, señaló.

La artista de 19 años también fue consultada por su apariencia, a lo que la joven respondió que “todo en mí es natural, no tiene nada de malo, pero yo no me he hecho nada”, informó.

Puedes revisar sus palabras en el siguiente video: