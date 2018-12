Comediante Pamela Leiva se casó, se separó y aún continúa pagando su matrimonio

Pamela Leiva y su entonces marido, Carlos Segura, se casaron el 19 de mayo del año pasado con una gran fiesta y más de 100 invitados.

“Fue un matrimonio de película. Sólo faltaron los fuegos artificiales“, recuerda la comediante Maly Jorquiera a una entrevista para el diario Las Últimas Noticias.

Pero la realidad actual de Leiva es otra. El 19 mayo del presente año todo era amor. “Salimos a celebrar. Él me dijo que me amaba, que tuviéramos hijos. Una semana después me dijo que todo había terminado, que se iba de la casa“, aseguró la comediante.

“Era un día jueves. El lunes figuraba en la consulta de un psiquiatra. Le pedí que me empastillara porque necesitaba seguir trabajando“, recuerda.

Y es así como a día de hoy la comediante debe cancelar 300.000 mil pesos mensuales. “Y aún me faltan cinco años (60 meses) por pagar”, detalla.

A pesar de que debe 18 millones de pesos, la comediante asegura que no se arrepiente.

“Yo no me arrepiento de haberme casado ni de nada. Estaba muy enamorada. viví una historia de amor que fue bonita hasta donde duró. Lo pasé chancho en mi fiesta de matrimonio. Con una comida exquisita, buena fiesta, todo entretenido”, asegura.