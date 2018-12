"Madre a los 14": Luli publicó foto de cuando estaba embarazada y era una adolescente

“Foto de aquel día que por primera vez sentí tus latidos”. Con esta dedicatoria, Nicole Moreno subió una foto a su Instagram para celebrar el cumpleaños número 16 de su hijo.

La modelo y animadora de televisión quedó embarazada con 14 años y se convirtió en madre a los 15. “Luli” ha contado que tener una responsabilidad familiar a aquella edad fue un proceso muy complicado.

“No sabía como contarle a mis padres, pero después de eso fue todo hermoso. No me arrepiento de haber quedado embarazada a los 14, eso me dio fuerza de vivir, lograr mis propósitos, mis sueños”, dijo en el programa “Mentiras Veraderas” en 2015.

Como es obvio, Moreno se ve muy diferente a como la conocemos ahora. Hoy, tiene 31 años.

Aquí puedes ver la foto: