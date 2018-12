Ex conductora de "Pelotón" llora muerte del instructor O"Ryan con este recuerdo

Macarena Tondreau fue elegida en 2010 para reemplazar a Karen Doggenweiler como conductora de la cuarta temporada del reality “Pelotón” (TVN), pues esta última se retiró para apoyar la candidatura presidencial de su marido Marco Enríquez-Ominami.

En este contexto fue recibida por el ex instructor René O’Ryan del que hoy se conoció su fallecimiento a causa de un cáncer que lo afectaba.

Es por ello que la ex animadora tuvo palabras para su ex compañero en Instagram, las que fueron replicadas por sus seguidores y otros famosos.

“Aún recuerdo el primer día que llegué a conducir Pelotón, llena de miedos, ansiedad y dudas y tú me recibiste con un gran abrazo y una sonrisa y me dijiste que todo estaría bien…. Gracias por tu gran apoyo día a día.

Tuviste una larga lucha que muchas veces lograste vencer… Hoy ya puedes descansar. Dejaste todo un camino recorrido con grandes amigos, familia y mucho amor. Vuela alto Rene O’Ryan”, escribió junto a una foto del ex marino.