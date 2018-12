“Luke Skywalker” responde petición de un fanático y envía saludo de Año Nuevo a chilenos

Tal como lo ha hecho en otras ocasiones, el protagonista de “Star Wars”, Mark Hamill, utilizó su cuenta de Twitter para saludar a sus seguidores chilenos con motivo del Año Nuevo.

Como se indica en Emoll, este mensaje fue en respuesta a la solicitud de un usuario de la red social. “Hola Mark Hamill. Este año me saludaste por mi cumpleaños y diste ‘like’ a mi libro. Siento que ya somos amigos. ¿Es posible que envíes un saludo de año nuevo a tus fanáticos en Chile?”, escribió Luis Vargas en su cuenta. Frente a esto, el intérprete de Luke Skywalker en la saga de “Star Wars” publicó un gif que dice “Feliz Año Nuevo” acompañado por la frase “para todos mis amigos en Chile”.

Ya a comienzos de año le respondió a un tuitero que lo comparó con el presidente ejecutivo de Chilevisión, Jorge Carey, mientras se trasmitía la gala del Festival de Viña. “Hey Mark Hamill, ¿eres tú en la alfombra roja?”, escribió un usuario de la red social acompañado por una fotografía de Carey. En esa oportunidad, el actor respondió: “no, es alguien que se quiere parecer a Luke”.

For all my friends in Chile: 🇨🇱 pic.twitter.com/XtR8jfadBd

— MarkHoHoHoHamill (@HamillHimself) 29 de diciembre de 2018