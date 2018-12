La razón por la que la esposa de Julián Elfenbein no va a Pasapalabra

El animador se ha negado a su participación.

Pasapalabra fue uno de los programas más destacados de este 2018, un ejemplo de eso fue el Copihue de Oro y todas las veces que ha sido tendencia en las redes sociales.

Uno de los puntos altos del espacio es la animación de Julián Elfenbein, quien tuvo una conversación telefónica con el “Muy Buenos Días”, matinal donde también estaba invitada su esposa, Daniela Kirberg.

Uno de los temas tratados durante la entrevista fue por qué Daniela no ha participado en Pasapalabra, ya que también ha tenido un año destacado en televisión.

“No la hemos invitado nunca, porque muchas veces el equipo me ha planteado que Daniela vaya a Pasapalabra y yo he dicho no, no puede ir, porque es mi señora, entonces el problema que tiene ahí es si le va el descueve, van a decir que yo le pasé las respuestas en la casa”, justificó Julián.