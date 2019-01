El renovado look de Karen Bejarano 2019: "quise comenzarlo con un nuevo aire"

Lo creamos o no, el año 2019 ya comenzó y junto a este de seguro vendrán muchos cambios que poco a poco se han hecho notar.

Y quien quiso dejar el 2018 atrás fue la panelista Karen Paola, quien no puede asegurar que vivió un año de éxito y alegría.

Recordemos que la ex chica “Mekano” sufrió de una polémica salida del matinal “Mucho Gusto” de Mega para entrar en “Muy Buenos Días”, en donde tuvo una fuerte discusión con Ignacio Gutiérrez, lo que finalmente gatilló su salida del espacio.

Pero la joven Paola Bejarano desea partir el año con energías renovadas, por lo que no encontró mejor manera para hacerlo que con un nuevo look.

“Hoy se dejan muchas cosas atrás. Yo me quedo con todo lo que aprendí, lo que crecí, las veces que me caí y me levante, mis partidos jugados… pero por sobre todo, agradezco a Dios que todo eso ( lo bueno y lo no tanto ) fue siempre acompañada de mi hermosa familia y su inmenso amor. Se va el 2018 y como siempre, quise comenzarlo con un nuevo aire. Así que acá les dejo mi nuevo look “, aseguró en el pie de foto de Instagram.

La imagen fue aplaudida en Instagram en donde sus seguidores además de entregarle más de 13 mil “likes”, también le desearon un excelente 2019.