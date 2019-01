¡Fail en vivo! Karol Lucero sufre vergonzoso chascarro ante su ex pareja Catalina Vallejos

Cata Vallejos visitó este viernes el matinal de Mega, Mucho Gusto, donde se reencontró con su expareja, Karol Lucero.

En el programa, ambos compartieron lo que han vivido hasta ahora, desde su separación sentimental hace tres años.

En ese contexto, el panelista del programa quiso demostrar que la relación de ambos sigue vigente en Google, sin embargo, al hacer la búsqueda todo muy salió mal.

Karol, a través del equipo de producción solicita que escriban “Catalina Vallejos” en Google y que hagan clic el primer link que aparece.

No obstante, este azote al destino no le salió nada bien, pues el primer hipervínculo que se abrió comentaba la supuesta relación de la joven con el ex chico reality Pedro Astorga.

Karol intentó recuperarse del fail que sufrió en vivo, pero el hecho quedó recordado por todos.