Francisco Saavedra recibe ola de críticas por animación en fiesta de Año Nuevo

El evento estaba grabado.

La fiesta de Año Nuevo en la Torre Entel era una de las grandes celebraciones que habían para terminar el año, por lo que mucha gente asistió al lugar.

Sin embargo, en las redes sociales muchos criticaron a la organización y Francisco Saavedra, animador del evento, porque su trabajo estaba grabado.

Los asistente pensaron que el rostro de Canal 13 iba a estar arriba de un escenario para animar, por lo que las críticas no se hicieron esperar.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#AñoNuevoEntel vine a ver a @PANCHOSAAVEDRA y me encuentro con que no hay escenario y mas encima la transmisión se cayo de la pantalla de la torre, me ubiese quedado en casa xd pic.twitter.com/vRLWfvOfmd

— Panchito Djpasta 2.0 (@DJPASTA_) 1 de enero de 2019