Sin filtro Raquel Argandoña habló sobre la relación de Kika Silva y Pangal Andrade

Fue en el matinal Bienvenidos de Canal 13, donde Raquel Argandoña abordó la relación entre Pangal Andrade, ex pareja de su hija Kel Calderón, y Kika Silva.

Recordemos que Kika y Kel fueron amigas. Raquel reconoció que “para la Kel fue sorpresivo obviamente enterarse que Kika sí estuvo con Pangal, yo no sé si están hoy día juntos pero sí tuvieron una relación de un mes. Intensa”.

“Yo no sé en qué están ahora pero te estoy hablando hasta la semana pasada. Es fuerte porque una amiga aunque te hayas peleado…yo al menos tengo códigos en mi vida, para mí los ex de mis amigos son hombres muertos, porque yo siempre priorizo la amistad que un touch and go, una aventura de un mes a concho y después cada uno por su lado ¿y pierdes una amiga de años?”, agregó.

Argandoña dijo que “hay que escuchar a los papás. Los papás tenemos muy buen ojo. No quiero decir nada, pero hay amistades que a veces a uno le gustan de los hijos y hay otras que…no sé, la experiencia…uno tiene olfato”.

Respecto de cómo está actualmente su hija por esta situación, Raquel aseguró que “no puedo hablar por Kel, pero a mí me dolería saber. No quiero referirme más. Esa es mi opinión”. Además, aseguró que la relación entre Raquel Calderón y Kika Silva estaba quebrada. “Con una persona que es desleal, yo corto amistad”, agregó.