El desahogo de Rafael Araneda tras salir de CHV

Aseguró que pidió las disculpas correspondientes.

Rafael Araneda tuvo un 2018 complicado debido al conflicto que tuvo con Carolina de Moras por el caso de Katy Winter, situación que terminó con la salida de ambos de CHV.

Han pasado algunas semana desde que el ex conducto de “La Mañana” dejó el canal y debido a eso decidió romper su silencio y contar su versión de los hechos en una entrevista con “Intrusos”.

“Mis emociones las expresé a quien correspondía y mirando a los ojos. Yo recibo un audio que me llamaba mucho la atención para prevenir el tema de mis hijas adolescentes y este audio lo quiero compartir con mi mujer. Para conversarlo y hablar en familia”, contó.

El ex animador del Festival de Viña aseguró que cometió un error involuntario al mandar el audio a un grupo de amigos de Whatsapp.

“Carola Aceptó mis disculpas y me quedo con eso. Y después conversamos cortito y ya. Yo me remito a los hechos. Los hechos es que son comprobables y racionales. De las emociones no me puedo hacer cargo”, manifestó Araneda.