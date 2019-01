El noble gesto de Marlen Olivarí en Viña del Mar

Una increíble historia ocurrió en Viña del Mar, cuando Marlen Olivarí, se encontraba manejando por la “Ciudad Jardín” cuando encontró una gaviota indefensa a punto de morir en la orilla de la calle.

“Cuando voy a pasar veo una ‘cosita chiquitita peludita’ que se cruza”, comenzó diciendo la showoman a Las Últimas Noticias, agregando enseguida que “paré el auto, lo puse en parking , detuve el tráfico y me bajé. Enseguida me di cuenta que era una gaviota a la que había que ayudar. En ese tramo de Con Con con Viña de Mar, los autos van sumamente rápidos y podía morir”.

Pero esta no es primera vez que Marlen Olivarí rescata un animal indefenso, ya que ha salvado: perros, gatos, conejos atropellados. “Estoy siempre preparada psicológicamente para casos como este, no es algo que no he hecho”, dijo.

“A mí me criaron así, defendiendo a los animales. Ojalá que esto incentive a más personas a hacer lo que yo hice. Mi familia siempre ha estado vinculada a los animales, vivimos en el campo y ahora mis papás, que viven en Concón tienen muchos animales rescatados”, agregó.

Respecto a “Gaby”, así le puso a la gaviota que rescató, el panorama es positivo. “Cada día está mejor. La idea es que cuando esté recuperada la vamos a llevar a un centro especial para estos animalitos. Por mientras la estamos atendiendo aquí, es bastante amorosa, exquisita y uno le da alimento y se encariña”.