Carolina Arregui rompe el silencio tras el quiebre entre Alexis y Mayte

Fue un año complicado para su hija.

Tal como dice el dicho “nada es para siempre” y eso lo supieron Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez quienes terminaron su relación en septiembre del año pasado.

Pese a todo el tiempo que ha pasado, nunca se supo qué pasó exactamente, sin embargo, la ex suegra del crack de la “Roja” habló en “No culpes a la noche” y contó detalles de cómo ha estado su hija.

“La Mayte no ha pasado por momentos fáciles. Ha sido un año complejo (2018). He estado con ella en todo momento y la he cuidado mucho”, destacó la actriz entre lágrimas.