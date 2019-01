La reconciliación entre Luis Gnecco, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña: el actor pidió disculpas

Lo que se esperaba que fuera un programa de alta tensión, terminó en reconciliación. El actor Luis Gnecco conversó en el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura con Patricia Maldonado y Raquel Argandoña.

Gnecco reconoció que cometió un error al insultar a las conductoras, a quienes trató como “viejas” e “ignorantes”, además de otros insultos que emitió durante diciembre de 2018

“Fue un error de principio a fin, fue un comentario gratuito, ya que no corresponde ofenderlas a ustedes por pensar distinto, ni a nadie. Se me pasó la mano, las ofendí y fue una grosería no a lugar”, reconoció el actor.

