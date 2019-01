Ledy Ossandón envió mensaje a sus seguidores por su ausencia en Twitter

Sin duda Ledy Ossandón es una de las participantes más queridas y populares de Pasapalabra. Además de ser una de las jugadoras que más tiempo de permanencia tiene en el programa, con 24 capítulos en el cuerpo, la profesora de Calama ha continuado participando en el Rosco a través de sus redes sociales.

Sin embargo, sus seguidores notaron que el último tiempo Ledy ha estado alejada de las redes sociales por su trabajo y proyectos personales.

Ante las preguntas de por qué no estaba respondiendo el Rosco en su cuenta de twitter, por la misma vía respondió: “Queridos seguidores, me piden q vuelva a comentar el Rosco.Amo Pasapalabra y eso todos lo saben 😃😃 He estado ausente porq comienzo temprano a trabajar y x la noche debo planificar clases.Ahora estaré con talleres de verano. De todos modos, trataré de comentar”. (SIC)