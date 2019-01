Se casa ex participante de Rojo y llegan como invitados otros ex miembros del programa

A los 39 años se casó el bailarín Claudio Puebla con su pareja de más de 8 años, la actriz y psicóloga, Pamela Villalobos.

Hasta la ceremonia llegaron ex participantes del programa, como Christián Ocaranza, quien se fotografió junto a su pareja y los novios. También llegaron la bailarina Nicole Hernández, Cinthi Pérez, quien es parte del staf de bailarines permanentes y otros amigos que han salido del programa de talentos.

Claudio, es uno de los bailarines más recordados, de hecho fue el ganador del “Gran Rojo:Segunda temporada”, cuando tenía tan solo 24 años.

Como se indica en 24 horas.cl, tras ganar la segunda temporada del “Gran Rojo” inició una nueva etapa en su vida que lo llevó hasta Noruega.

“El departamento que gané en la competencia lo vendí e invertí. Con esa plata me fui a Noruega el 2008 a perfeccionarme en hip hop por seis meses. También me metí a estudiar Cine en la Uniacc por tres años. Me compré equipos y cámaras”, contó Puebla a Las Últimas Noticias.

Luego del programa y su regreso a Chile desde Noruega ha participado en diferentes proyectos, donde destaca su participación como bailarín del Teatro Municipal y coreógrafo del musical “Tar”.

Actualmente, tiene una productora con la que ha realizado video clips para Daniela Castillo, Consuelo Schuster y producciones fotográficas para Maura Rivera y Carolina Soto.