Laura Prieto pide un espacio en las teleseries chilenas

La uruguaya quiere seguir en la entretención.

“Monólogos de la Vagina” es el nombre del nuevo trabajo de Laura Prieto donde habla del empoderamiento de la mujer junto a Lily Pérez y Magdalena Marzolo.

En dicho contexto, la actriz habló con La Cuarta sobre su nuevo proyecto, asegurando que le gusta la entretención, pero que también busca un nuevo desafío, las teleseries chilenas.

“Me encantaría que confiaran en mí y me dieran un papel en una teleserie, cosa que me ha costado mucho darme a conocer por mis estigmas (“Ex Yingo”, “Calle 7” y “MCC”). Pero me encantaría que los productores de áreas dramáticas vinieran a verme”, comentó la ex de Julio César Rodríguez.