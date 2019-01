Los extravagantes y costosos lentes Gucci de Camila Recabarren y Faloon que no pasan desapercibidos

View this post on Instagram

Lo mejor que me dio la vida, mi hija !! .- ahora nuevos desafíos 😍😍😍😍 amo trabajar e ir cumpliendo sueños , metas, objetivos !!! No pido riquezas solo felicidad, así que donde esté optaré siempre por mi felicidad. Por eso es súper importante para mi ser aterrizada y no ser materialista porque puedo vivir con lo que me ofrece la vida, he estado abajo pero tbn con esfuerzo se que puedo estar arriba 😊 saludos de la montaña !!! 🏕