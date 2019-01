Televidentes destruyen la voz en off de "Invencibles"

Consideraron que era lo mismo que escuchar un partido de fútbol.

La noche del domingo recién pasado se estreno el primer capítulo de “Invencibles”, programa que es conducido por Kika Silva y que busca a la familia más fuerte de Chile.

Las duras pruebas físicas se robaron la atención de los televidentes, pero hubo otro hecho que marcó las redes sociales y que fue duramente criticado.

El momento que más molestó a la gente fue cuando los participantes hacían las pruebas, ya que la voz en off de Paulo Flores le daba un tinte de partido de fútbol.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Que volá la voz en off! No había nada mejor? 😅 #InvenciblesCHV

Fome fome ! La idea no esta mala … lo malo es la ejecucion del programa !!!! Partiendo por la voz en off …pasando por la edición…conducción … en fin lo echaron a perder …. me visto y me voy ! Adios #InvenciblesCHV

— pamelita2605 (@Pamela2605perez) 7 de enero de 2019