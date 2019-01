"Estoy triste": Delincuentes no dan tregua con Denise Rosenthal y nuevamente le roban

Nuevamente Denise Rosenthal en víctima de la delincuencia. En septiembre de 2018 denunció a través de sus redes sociales que le robaron computadores, zapatillas, entre otras especies. Lo que más le preocupaba en esa ocasión es que en los discos duros sustraídos estaban sus composiciones.

Cuatro meses después, la cantante publicó que nuevamente le robaron. En su cuenta de Instagram, a través de una historia, dio cuenta este martes de cómo quedó roto el vidrio de su auto. “Estoy triste”, escribió.

“Todos sabemos que lo material no importa, pero en estos últimos cuatro meses me han robado 3 (veces) aquí en la capital. Y yo ando piola por la vida, soy una buena tipa hallo, tenía el atril de mi teclado por casualidad, de pava se me quedó adentro”, publicó.

“A quién le sirve”, agregó. “Es súper específico el atril”.

“Más que enrabiarme me da pena que la necesidad llegue a hacer daño, por hacer. Pero bueno, son problemas mucho más profundo. Si alguien ve por ahí a la venta un atril Spider plata me avisa, por fis!!!”, añadió.