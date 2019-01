JC Rodríguez y Queraltó se enfrentaron al aire por polera demonizada de Felipe Camiroaga

Un intenso debate al aire -en que algunos se incomodaron- se dio en el matinal de Chilevisión “La Mañana” cuando tocaron el tema de la polera demonizada de Felipe Camiroaga.

En la polera aparece Felipe Camiroaga con los ojos blancos y una cruz invertida en su frente de la marca Del Mal, la cual se promociona en redes sociales.

Julio César Rodríguez: “Yo entiendo que aquí hay un juego. Me cuesta ver, a lo mejor soy muy ingenuo y muy relajado en este tipo de cosas, pero me cuesta ver maldad en esto o un daño a la figura de Felipe. Lo siento mucho más como una pieza artística, de una forma de relacionarse con el arte o con las poleras. Me imagino que hay más poleras”.

Paulina Rojas: “Yo no la compraría”.

Camila Recabarren: “Yo soy lo menos grave que hay, y me encanta el humor y todas las cosas que están medio al límite, pero esto yo encuentro que está pasadito. Ya pasó la línea. Más por el tema de la familia, de la empatía”.

JC Rodríguez: “Yo logro ser empático con la gente y con las abuelitas, pero lo que estoy tratando de expresar es que no creo que los que hicieron esto haya una maldad o querer generar un mal, porque para ellos es artístico y forma parte de su empresa y de su estilo”.

Juan Pablo Queraltó: “Lo que yo encuentro es que es faltarle el respeto a una persona que ya no está, que no tiene cómo defenderse. Además, si vemos bien la imagen, aparece con dos cachos”.

JC Rodríguez: “¿Por qué te vas a defender de una polera? Juan Pablo, estás hablando una locura. Es como que salga una polera tuya mañana y te tengas que defender”

“Obvio que me puedo defender. Perdona, pero yo puedo decir que encuentro que es una falta de respeto que me pongan como un demonio con la cruz hacia abajo”, respondió el animador de Sabingo.

Para calmar los ánimos, Rafael Cavada agrega: “a ver, pongamos un poco de cordura en esto. Esa publicación no está diciendo que Felipe sea un ladrón, un delincuente, un asesino, un pedófilo, ni nada. Están poniendo una imagen alterada de una fotografía de él. ¿Puede ser considerado de mal gusto? Por supuesto que sí”.

JC Rodríguez: Es lo que yo digo, es un juego de paradoja, un juego artístico”

Paulina Rojas: “¿Cuánto cuesta?”

JC Rodríguez: “¿Ahora quieres comprarla?”

Paulina Rojas: “¡No! Lo que me pasa a mí, yo por supuesto no la compraría. Siento que, además, Felipe murió de una manera súper trágica. Yo encuentro que está de más”.