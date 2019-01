Los días se acabaron: Vale Roth debió "dejar en Miami "a su novio luego de 60 días viviendo juntos

Hace algún tiempo hablábamos de las increíbles vacaciones que llevaba Valentina Roth en Miami, pero todo lo bueno en algún momento debe acabar y ese día llegó para la exchica Calle 7.

El triste momento que vivió se debió al abandonar Estados Unidos, lugar donde permaneció 60 días y estuvo en compañía de su pololo, Miguel, a quien debió dejar.

En su última publicación la joven entregó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram en donde dejó en clara que se encontraría muy enamorada de su desconocido galán.

“2 meses viviendo contigo en miami que fueronnn uff increíbles mi amor . no voy a escribir nada por que ya te dije todo y me lo lloré todooo ! te amo ❤️ y nos vemos pronto ya sabes que haré todo para volver . y gracias por todo al dueño de casa @eugenioalonsogarcia eri un mino la raja cabrooo lo mejor pa tiii se te quiereee locoooo!!!”, escribió la ex Yingo.

Pero el amor que siente Roth sería tal que ya tiene planes de regreso. En sus stories de Instagram aseguró que pretende reunir dinero para volver a Miami y así reencontrarse con su pareja.