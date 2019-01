El hijo de luli está con “angustia”, afirma el abogado defensor del menor

Ha recibido las visitas de sus cercanos pero a pesar de eso se encuentra “muy angustiado” afirmó el abogado del hijo de Nicole Moreno, Carlos Espinoza.

“Él está en Graneros, ya recibió visitas de parte de sus familiares. Me informaron que lo pudieron ver y que está muy angustiado, eso es lo que sé por ahora“, declaró Espinoza al diario La Cuarta.

Además explicó que se presentó una apelación para que la Corte de Apelaciones de Santiago “entienda y revoque la resolución del tribunal de primera instancia, porque entendemos que no hay necesidad de cautela y este menor puede esperar su juicio oral y público, si es que llegamos allá, en libertad”.

“Debería ser todo positivo, porque entendemos que el joven no es un peligro para la sociedad, no tiene antecedentes penales, no es el cabecilla de todo esto no es el autor material de los hechos, se entregó. Hay muchos antecedentes positivos para esta apelación”, afirmó el jurista.

Por el momento, Nicole Moreno, su madre, se ha mantenido en silencio al igual que el resto de la familia.