“Las críticas me dan risa”: Adriana Barrientos responde a sus detractores tras arremeter contra Luli

Una serie de críticas de sus seguidores recibió Adriana Barrientos más conocida como “la Leona” luego de arremeter contra el momento personal por el que atraviesa Luli con su hijo.

“Las críticas me dan risa. Lo hice a propósito, si a mí me quiso cortar la cara -según se escucha en el registro que subió-, siempre andaba amenazándome. Fue un poco de humorada y un poco de verdad”, reveló en entrevista con Página7.

Además, aseguró que en este caso prefiere ponerse del lado del menor baleado.

“Yo solidarizo con la víctima. El niño está ya en su casa y Dios quiera que no le queden secuelas. No solidarizo con Luli, solidarizo con la madre del niño”, finalizó.

Recordar que Barrientos subió -hace unos días- a su Instagram una discusión que tuvo en un reality con Nicole Moreno quien le decía que no se metiera con ella, escribiendo:

“Luli sorry por no etiquetarte me tienes bloqueada. Tenias razón, me ibas a dejar un detalle en la cara jajajajajajaja. Te manejas perfecto en esa!!!”.