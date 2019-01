El complejo momento de salud que vive Coco Legrand: podría ser el fin de su carrera

El querido comediante Coco Legrand se encontraría viviendo un complejo momento debido problemas de salud que podrían ponerle fin a su carrera.

A sus 71 años el cómico asegura sentir “la cabeza abombada” y tener una “mayor sordera en el oído izquierdo“.

El artista habló con el diario Las Últimas Noticias, medio con el cual entregó mayores detalles: “Me escucho internamente, es increíble. Todos mis sonidos, hasta cuando junto los dientes al masticar”, aseguró.

“Hay una pérdida auditiva importante. Esto me obliga a hablar y que me hablen más fuerte para escuchar. Espero no llegar a una operación de colleras en los tímpanos, que son mangueras para drenar”, dijo quien además confirmó una acumulación de líquido en el oído medio.

¿Por qué se presentan problemas de oído?

Según el comediante, el problema se habría originado debido a los fuertes cambios de temperatura que vive en la gira de “Viejos de mierda”, el éxito teatral.

“Generalmente con aire acondicionado desmedido que uno se congela cuando viaja en avión. Después, el cambio de clima al lugar que uno llega, calor o frío en cuestión de horas“, aseguró Legrand, quien desearía no tener que someterse a una operación.