La pena del Tío Emilio: Sacan de pantalla programa "En su propia trampa"

Fueron 8 años que el programa “En su propia trampa” estuvo al aire. Sin embargo, Canal 13 decidió que el espacio televisivo entrara en receso.

Así lo confirmó, el periodista Emilio Sutherland a La Cuarta.“En su propia trampa fue una etapa, ocho años que fueron muy intensos, en donde crecí en mi popularidad ante la gente. Aprendí mucho, fue como volver a empezar en el periodismo, pero el programa queda en una etapa de receso, porque necesita refrescarse. No sé si volverá”, dijo.

El profesional recordó que “se generó un cariño que llama la atención. La gente pidiendo que no me expusiera tanto, que me cuidara. Fue maravilloso hacer el programa, pero se cumplió un ciclo en términos periodísticos. Lo del ‘Tío Emilio’ fue bueno y bonito, ahora hay que asumir nuevos desafíos”.

La situación acarreó consigo algunos despidos. “Supimos que hubo despidos. Conocí a excelentes profesionales, muy apasionados, pocas veces vi a gente así, espero que el canal no los pierda a todos”, agregó Sutherland.